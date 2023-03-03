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СК завел дело о теракте после нападения диверсантов в Брянской области

СК завел дело о теракте после нападения диверсантов в Брянской области
Следственный комитет сообщил, что его сотрудники ведут сбор доказательств преступлений, совершенных в Брянской области, и устанавливают личности диверсантов с целью привлечения их к уголовной ответственности
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По факту нападения диверсантов в Брянской области возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества (ст. 205, 317, 167 УК РФ), сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России (СК).

В ведомстве пояснили, что группа следователей и экспертов сейчас ведет в населенных пунктах Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области сбор доказательств совершенных здесь преступлений.

«Офицерами ведомства выполняется комплекс необходимых следственных действий, среди которых осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и ряд других, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных к содеянному лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности», — сообщили в СК.

Сушаны и Любечане находятся рядом с границей Черниговской области Украины на расстоянии 16 км друг от друга. Между ними вдоль государственной границы расположено еще несколько населенных пунктов.

СК завел дело о теракте после нападения диверсантов в Брянской области
СК завел дело о теракте после нападения диверсантов в Брянской области

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане Климовского района проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль, из-за чего погиб мужчина и получил ранение ребенок. По его словам, одновременно по жилому дому в селе Сушаны нанесли удар с помощью беспилотника. Позднее пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова уточнила, что в Сушанах также действует украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Ближе к вечеру того же дня Богомаз уточнил, что число погибших в результате нападения диверсантов выросло до двух: вторым стал еще один мужчина, 1966 года рождения.

Вечером 2 марта ФСБ сообщила, что группа диверсантов была выдавлена с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

«Вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — заявили в спецслужбе.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на приграничный район Брянской области терактом.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Брянская область группа диверсантов диверсанты
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