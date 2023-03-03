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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил об ответственности США за нападение на Брянскую область

Посол России Антонов назвал США ответственными за нападение диверсантов в Брянской области
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти США несут ответственность за нападение диверсантов в Брянской области, так как в Вашингтоне «вдохновляют» на такие действия. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области», — сказал Антонов.

По мнению посла, «за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей», стоят США, поэтому они несут за это ответственность. «Кровь жертв уже «на руках» США», — добавил он.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины в село Любечане Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Диверсанты обстреляли автомобиль, его водитель погиб, десятилетний пассажир был ранен. Позже стало известно о втором погибшем.

В этот же день пресс-секретарь губернатора сообщила о действиях украинской ДРГ в поселке Сушаны в Брянской области. 3 марта источники РБК сообщили, что при нападении пострадал еще один мужчина. В момент нападения он «выглядывал» из-за забора. Ему оказали помощь, сейчас пострадавший находится дома.

Антонов заявил об ответственности США за нападение на Брянскую область
Антонов заявил об ответственности США за нападение на Брянскую область

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Президент Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы к нападению и захвату заложников провокацией.

Теги
Анатолий Антонов посол России в США Брянская область диверсанты
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