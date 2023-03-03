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Семьям погибших при атаке в Брянской области выплатят по миллиону рублей

Власти Брянской области выплатят семьям погибших при нападении диверсантов по ₽1 млн

Семьи погибших и пострадавших жителей двух сел в Брянской области, на которые напали диверсанты, получат денежные выплаты, сообщили «РИА Новости» в администрации Климовского района.

«Подписано распоряжение губернатором Брянской области [Александром Богомазом] о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью, в размере 500 тыс. руб., семьям погибших — в размере 1 млн руб.», — сообщили в администрации.

Богомаз сообщил о том, что 2 марта со стороны Украины в село Любечане Климовского района и село Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа. При нападении на село Любечане погибли двое мужчин. Десятилетний мальчик пострадал, сейчас он находится в больнице.

При нападении на второе село пострадал один человек: мужчина, который получил огнестрельное ранение, сообщили источники РБК. В момент нападении мужчина «выглядывал» из-за забора. Ему оказали помощь, он находится дома.

Теги
Брянская область Александр Богомаз выплаты
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
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