При нападении диверсантов в Брянской области кроме мальчика ранение получил мужчина

Власти сообщили о еще одном пострадавшем при нападении в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

При нападении диверсантов на село Сушаны в Брянской области пострадал мужчина, рассказал РБК источник в управлении МВД по Брянской области. Данную информацию также подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Ранее было известно только о пострадавшем 10-летнем мальчике.

По данным источников, огнестрельное ранение руки получили 36-летний житель Сушан Олег Жуков. Ему оказали необходимую помощь, сейчас он находится дома, рассказали «РИА Новости» в местной администрации. «Из-за забора выглядывал. Помощь ему оказана, он дома», — рассказал собеседник агентству.

Нападение украинских диверсантов на Климовский район Брянской области произошло 2 марта. Пресс-секретарь губернатора Брянской области сообщил, что они действовали в Сушанах, кроме того, село атаковал дрон.

Губернатор Александр Богомаз рассказал, что диверсанты действовали и в селе Любечане Климовского района. Они обстреляли движущийся автомобиль, водитель погиб, ранен десятилетний ребенок. Ему сделали операцию, сейчас он переведен из реанимации в обычную палату. Позднее губернатор сообщил о втором погибшем мужчине.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, под обстрел попала «Нива», в которой ехали водитель и трое детей. Десятилетний мальчик вывел из машины двух девочек, они укрылись в лесу. Мальчика наградят медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага», сейчас он находится в больнице.