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Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию в Артемовске
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, среди прочего они обсудили обстановку в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

Также они затронули тему ударов по Украине. Кроме того, стороны обменялись мнениями касательно предложенной украинской стороной «формулы мира». Ермак выразил благодарность Вашингтону за поддержку резолюции, призывающей Россию к выводу войск с Украины и прекращению боевых действий, на Генассамблее ООН. Постпред России Василий Небензя называл проект резолюции «однобоким и оторванным от реальности».

Артемовск находится примерно в 60 км к северу от Донецка, бои близ города идут на протяжении последних месяцев. Киев называет обстановку там самой сложной для украинской армии. Украина обещала удерживать город «столько, сколько сможет». «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом», — поясняли в МИДе страны. В то же время, говорил президент Владимир Зеленский, любой ценой Украина удерживать Артемовск не намерена.

20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. Спустя два дня ведомство заявило, что за это время российские силы продвинулись более чем на 2,5 км.

28 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль район Ступки на севере Артемовска. По его словам, на артемовском направлении у российских военных «есть успехи» и они «в непростых условиях продолжают движение».

В тот же день замминистра Минобороны Украины Анна Маляр сообщила об отправке в этот район подкрепления.

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Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена
Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена

Теги
Андрей Ермак Джейк Салливан Артёмовск (Бахмут) США Украина Военная операция на Украине
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