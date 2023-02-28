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Минобороны Украины отправило подкрепление в Артемовск

Замминистра обороны Украины Маляр сообщила об отправке подкрепления в Артемовск
Замглавы Минобороны Украины заявила, что решение удерживать город — стратегическое, а не политическое
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

В Артемовске (Бахмуте) складывается сложная и напряженная ситуация, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время недавнего визита в город решил направить туда подкрепление, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Там [в Бахмуте] прямо на месте были приняты определенные решения — о перемещении дополнительных подразделений и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — сказала она.

По словам Маляр, решение удерживать город «принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами».

Артемовск находится примерно в 60 км к северу от Донецка, бои близ города идут на протяжении последних месяцев. Украинский президент Владимир Зеленский накануне назвал ситуацию в Артемовске «постоянно сложной» для ВСУ. Украина обещала удерживать город «столько, сколько сможет». «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом», — поясняли в МИД страны. В то же время, говорил президент, любой ценой Украина удерживать Артемовск не намерена.

20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. Спустя два дня ведомство заявило, что за это время российские силы продвинулись более чем на 2,5 км.

28 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль район Ступки на севере Артемовска. По его словам, на артемовском направлении у российских военных «есть успехи» и они «в непростых условиях продолжают движение».

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Артёмовск (Бахмут) Минобороны Украины ВСУ
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