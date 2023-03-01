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Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» из Артемовска

Советник Зеленского: ВСУ могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска
Украинские войска при необходимости могут отступить из Артемовска, допустил советник Зеленского, но подчеркнул, что решение примут военные. Накануне Минобороны страны сообщило об отправке в город подкрепления
Фото: Yevhen Titov / Reuters
Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из города, заявил в интервью CNN советник президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.

«Россия пытается окружить его [Бахмут] <...> Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он.

В ответ на вопрос о возможных сроках советник Владимира Зеленского сказал, что решение по этому поводу, как и о необходимости отвода войск, принимают украинские военные. Роднянский сообщил также, что район к западу от Артемовска был укреплен. Он призвал «не заблуждаться», заявив, что контрнаступление ВСУ «не за горами».

Украинские власти и военные в последние недели говорят о тяжелой ситуации в Артемовске. Объясняя необходимость удерживать город, в МИД страны заявили: «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом». В то же время, говорил Зеленский, любой ценой защищать Артемовск Украина не намерена.

Однако 28 февраля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовск направили подкрепление. По ее словам, решение удерживать город «принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами». Агентство Reuters за день до этого передавало, что его корреспондент не видел никаких признаков вывода украинских войск и что подкрепление к ним прибывает.

7 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под огневым контролем российских сил находятся все дороги, ведущие в Артемовск. На следующий день он сказал, что российские войска заняли район Ступки на севере города и продвижение продолжается, несмотря на «непростые условия».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСУ Артёмовск (Бахмут) Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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