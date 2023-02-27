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Война санкций ,  
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МИД России заявил о подготовке ответных санкций против Канады и США

Официальный представитель МИДа Захарова: Россия готовит ответ на санкции США и Канады
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады, говорится в заявлении официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Она отметила, что в Москве готовят ответ «для более сфокусированного воздействия» на Вашингтон и Оттаву. «В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, санкции Канады и США нацелены на то, чтобы подорвать промышленный и финансовый потенциал России и «выключить» ее из мировых хозяйственных связей. «Эти попытки <...> столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы».

США и Канада ввели очередные санкции против России в годовщину военной операции на Украине. Под ограничения Оттавы подпали 129 россиян, в том числе сотрудники администрации президента, члены правительства, военные, представители военно-промышленного комплекса, а также 63 юридических лица. Американские санкции коснулись российских губернаторов, министров и их близких, 11 российских банков, а также импорта алюминия.

О новых санкциях против России 24 февраля также объявили Новая Зеландия, Австралия и Великобритания. На следующий день десятый пакет мер представил Евросоюз.

Теги
Персоны
МИД санкции Канада США

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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