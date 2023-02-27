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Дело Навального ,  
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Москалькова получила 50 обращений от Навального

Омбудсмен Москалькова получила от Навального более 50 обращений
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила от оппозиционера Алексея Навального, отбывающего девять лет в колонии строгого режима, более 50 обращений.

«Ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — заявила омбудсмен на брифинге, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Навальный, как и любой другой осужденный, должен иметь «полный пакет прав»: нормальные условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться.

О ситуации с Навальным Москалькова рассказала в связи с включением ее в новый санкционный список Евросоюза. По ее словам, в Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека пришло обращение с требованием «снять с уполномоченного по правам человека в России статус А, который был установлен в ООН, на том основании, что уполномоченный недостаточно защищает Навального, что не выступает против российской агрессии, как они считают, и фактически не выступает в качестве оппозиции власти». Омбудсмен расценила это как «покушение на свободу совести».

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года — суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима (включая срок по делу «Ив Роше»). Он отбывает наказание в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

Навальный как минимум десять раз подавал иски к руководству колонии. В последнем он требовал компенсации морального вреда из-за того, что его поместили на две недели в штрафной изолятор из-за отказа мыть забор. За два года заключения его отправляли в ШИЗО 11 раз, в общей сложности он провел там более 100 суток.

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1 февраля Навальному ужесточили режим заключения: его перевели в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания с близкими там запрещены.

Теги
Татьяна Москалькова Алексей Навальный колония ФСИН
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