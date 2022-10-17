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Дело Навального ,  
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Навальный подал десятый иск к руководству колонии

Алексей Навальный подал десятый иск к руководству колонии из-за отправки в ШИЗО
По пяти из ним суд отказал. В этот раз оппозиционера отправили в ШИЗО из-за отказа мыть забор
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии строго режима во Владимирской области, подал иск, оспаривающий очередной перевод в штрафной изолятор, сообщили ТАСС в пресс-службе Ковровского городского суда.

«Поступил иск об обжаловании постановления от 10 октября о водворении Навального в ШИЗО», — сказали в суде. В нем уточнили, что дата рассмотрения будет назначена в ближайшее время.

Как следует из картотеки суда, с августа это десятый иск Навального к руководству колонии. По пяти из ним суд отказал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ковровского городского суда.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Оппозиционер отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу в июле-августе 2023 года. Однако в июне этого года вступил в силу приговор по другому делу — о мошенничестве. По нему суд приговорил Навального к девяти годам колонии, но уже строгого режима, после чего его перевели в Покров.

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С начала отбывания наказания в этой колонии Навального шесть раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). По словам Навального, в первый раз причиной стала расстегнутая верхняя пуговица робы, во второй — то,что он при возвращении из изолятора недостаточно быстро выполнил требование убрать руки за спину, в третий — что он неправильно представился. В четвертый раз причина не уточнялась, в пятый раз ею стали слова о мобилизации, в шестой — отказ мыть забор.

В сентябре в связи с повторным помещением в ШИЗО Навального признали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, что дает руководству колонии право перевести его на более строгие условия содержания: меньше свиданий, меньше денег и передач, пояснял юрист Павел Чиков. Он также отметил, что злостных нарушителей могут отправить в единые помещения камерного типа, которые почти как штрафной изолятор, но предполагают содержание до года вместе максимальных 15 суток. Помимо этого, заключенных с таким статусом также могут перевести в тюрьму на срок до трех лет.

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Алексей Навальный ШИЗО Иск колония ФСИН Ковров
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