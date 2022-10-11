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Навального в шестой раз поместили в ШИЗО

С августа Навальный уже пять раз бывал в ШИЗО, последний — 23 сентября. Тогда он высказался о частичной мобилизации. Теперь, утверждает оппозиционер, его отправили в изолятор за отказ мыть забор
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)
Оппозиционера Алексея Навального в колонии повторно отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграм» (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).

«А я снова в ШИЗО. Только что отсидел там 12 суток, снова дают 14. Причина — отказался мыть забор. Ну, я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред», — написал Навальный.

По его словам, к окружению на 6 кв. м в ШИЗО, среди которого табуретка, кружка и книга, он уже привык.

С августа Навальный уже пять раз бывал в ШИЗО: первый раз — из-за расстегнутой верхней пуговицы робы, второй — потому что при возвращении из изолятора недостаточно быстро выполнил требование убрать руки за спину, третий — за то, что неправильно представился, в четвертый раз причину не уточняли, в пятый раз — за слова о мобилизации. По словам Навального, начальство колонии еще после первого раза обещало ему, что изолятор может стать его «постоянной резиденцией».

Оппозиционер находится в колонии с зимы 2021 года: тогда суд назначил ему реальный срок по делу «Ив Роше» вместо условного, поскольку он не приходил на регистрацию в органы ФСИН, в том числе пока лечился от последствий отравления в Берлине. Оппозиционер отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове Владимирской области и должен был выйти на свободу в июле-августе 2023 года, но этим летом в силу вступил приговор по другому делу — о мошенничестве.

По версии следствия, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) Навального собрал с граждан пожертвования на сумму 588 млн руб. Оппозиционеру вменили четыре эпизода особо крупного мошенничества, полученные в результате этого деньги он, по версии следствия, тратил на «экстремизм и личные нужды». В итоге Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима и перевели в соответствующее исправительное учреждение в Мелехово (тоже Владимирской области).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Алексей Навальный ШИЗО колония Владимирская область ФСИН
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