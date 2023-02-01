Алексею Навальному ужесточили режим заключения

Алексея Навального на полгода перевели в помещение камерного типа в колонии, где он отбывает заключение, сообщил его адвокат. Перевод в камеру на территории колонии означает ужесточение режима содержания

Алексей Навальный (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области, решили на полгода поместить в помещение камерного типа (ПКТ), сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев. Он добавил, что подробности этого решения ему пока неизвестны.

Навального перевели в помещение камерного типа, также говорится в сообщении на странице оппозиционера в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня уже 8 месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет», — написал он.

Помещение камерного типа (ПКТ) — тюремная камера в колонии с более строгим режимом содержания. В ПКТ переводят при нарушении режима пребывания в колониях.

За время отбывания наказания в ПКТ осужденным разрешено получить одну посылку за полгода, также с разрешения администрации колонии они имеют право на одно свидание за этот срок, говорится в 118-й статье Уголовно-исполнительного кодекса.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года — суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ранее он отбывал срок в колонии общего режима в Покрове, его должны были освободить в июле-августе 2023 года.

В июне этого года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима (включая срок по делу «Ив Роше»), и его перевели в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово.

В октябре против Навального завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Навальный рассказал о словах его адвокатов, которые посчитали, что с учетом сроков по этим статьям ему грозит заключение «лет на 30».

С момента заключения Навального 11 раз помещали в штрафной изолятор. Каждый раз Навальный обжаловал постановления о водворении в ШИЗО, но суд отказал в удовлетворении жалоб.