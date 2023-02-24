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Зеленский сообщил о подготовке «военных шагов» для возвращения Крыма

Зеленский: Украина готовится к «военным шагам» для возвращения Крыма
Украина готовится к возвращению Крыма «морально и технически», заявил Владимир Зеленский. В ответ на вопрос о возможных сроках он сказал, что «все зависит от нас». Власти России обещали ответ на удар по полуострову «любым оружием»

Украина готовится к тому, чтобы вернуть Крым под свой контроль, сказал на пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, каждый человек на Украине хотел бы, «чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным». Отвечая на вопрос о сроках и шагах, он заявил: «Все зависит от нас». Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формирование бригад наступления — разной категории и разного характера», — сказал президент (цитата по УНИАН).

Большинство стран не признают итоги референдума 2014 года, после которого Крым вошел в состав России. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт. Власти Украины неоднократно заявляли о намерении выйти на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым).

В августе прошлого года Зеленский говорил, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». Позднее он сказал, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения полуострова невоенным путем. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце декабря допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

Как писала в середине февраля газета Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для Путина. По словам Блинкена, США не подталкивают Украину к занятию полуострова, но решение принимает только Киев. Источники издания сообщали также, что Минобороны США усомнилось в способности Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий. Однако позднее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму.

В Кремле, комментируя слова Нуланд, назвав ее одним из «наиболее агрессивных «ястребов» американской политики». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае атаки российских объектов в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия»; по его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. 22 февраля глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство на полуострове оборонительной линии, назвав это «предупредительной мерой».

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Крым Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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