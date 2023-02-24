Херш назвал целью подрыва Nord Stream США залог оказания помощи Киеву ФРГ

США приняли решение подорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы Западная Европа, в том числе Германия, продолжили поддерживать НАТО и оказывать военную помощь Украине, заявил автор расследования по этому инциденту, лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херм в эфире телеканала RT.

«Целью его [президента США Джо Байдена] было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Власти Германии наложили санкции, остановили [один] трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел», — сказал он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на нитках газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».

Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования. По его мнению, Европа «проглотила» инцидент, чтобы не вызвать недовольство США.

В начале февраля Херш опубликовал статью о подрыве «Северных потоков», в которой утверждает, ссылаясь на анонимный источник, что взрыв был организован силами США при содействии Норвегии. В статье он писал, что подрыв был устроен из-за опасений США, что Германия не присоединится к антироссийским санкциям. Вашингтон свою причастность к взрывам на газопроводе отрицает.

Москва запросила заседание Совбеза ООН, где Небензя сказал, что России «с высокой долей вероятности» известно о причастных к инциденту, а также способах осуществления подрыва. Заседание прошло 21 февраля.