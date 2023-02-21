Полянский: Германия, Дания и Швеция не сообщали России о следствии по «Северным потокам»

ФРГ, Дания и Швеция не сообщали России о следствии по «Северным потокам»

Германия, Дания и Швеция не уведомляли Россию о расследовании по подрыву «Северных потоков». Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Они утверждают, что информируют Россию, но это неправда. Любые попытки с нашей стороны получить от них какую-либо информацию отвергались ими», — сказал Полянский.

При этом, как рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, Германия, Швеция и Дания направили в ООН письмо, в котором рассказали, что расследование инцидента пока не завершено. Совбез ООН продолжает обсуждение проекта российской резолюции по расследованию диверсий.

«Посмотрим, дайте время», — сказал Небензя, отвечая на вопрос о возможности голосования по документу на этой неделе.

Москва запросила провести заседание Совбеза ООН после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша. В начале февраля он опубликовал статью о подрыве «Северных потоков», в которой, как он утверждает, ссылаясь на анонимный источник, взрыв был организован силами США при содействии Норвегии. Целью подрыва, утверждает Херш, было опасение США, что Германия не присоединиться к антироссийским санкциям. Белый дом свою причастность ко взрывам на газопроводе отрицает.