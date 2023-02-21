Евросоюз продлил санкции против России до конца февраля 2024 года

Совет ЕС решил продлить введенные из-за ситуации на Украине санкции в отношении России до 24 февраля следующего года, соответствующее постановление опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

Решение вступает в силу на следующий день после публикации, говорится в документе.

Ранее действие введенных ЕС антироссийских санкций Совет ЕС продлил на полгода, до 31 июля. Секторальные санкции, которые Брюссель впервые ввел после присоединения Крыма, были значительно расширены после февраля 2022 года.

С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел девять пакетов санкций против России. Целью санкционного давления Брюссель называет попытку ослабить «способность российского правительства финансировать агрессию против Украины».

Теперь ограничения распространяются на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, санкции запрещают импорт или транспортировку морским путем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Также ограничения предусматривают отключение от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT ряда российских банков и приостановку вещания нескольких российских СМИ.

Сейчас в Евросоюзе обсуждается новый, десятый пакет санкций, его предполагается принять к 24 февраля, несмотря на разногласия по этому вопросу в альянсе, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Детали этого пакета ограничений руководство ЕС не уточняло. Bloomberg писал о мерах против экспорта российских алмазов, а источники Reuters говорили об обсуждении санкций против ядерной отрасли России, на чем особенно настаивают Польша и Литва.

К середине февраля Еврокомиссия отказалась от намерений ограничить ядерную отрасль, писала Politico со ссылкой на источники, один из которых объяснил ситуацию позицией Венгрии. Будапешт, по его словам, напомнил, что АЭС на территории страны поддерживается «Росатомом», она производит половину нужной Венгрии энергии.

Российские власти называют вводимые санкции нелегитимными, а также считают, что эти ограничения вызывают проблемы в самом Евросоюзе.