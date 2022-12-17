Постпредство России при ЕС назвало нелегитимным девятый пакет санкций

Новые санкции, введенные ЕС против России, нелегитимны и противоречат многим принципам международных отношений, заявили в постоянном представительстве Москвы при Евросоюзе.

«Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства — и средства ее достижения нелегитимны. Введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что из-за подобных действий Евросоюза в мире чаще «прислушиваются» к аргументации России, поскольку другие страны тоже «не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам». Какие именно государства заняли такую позицию, в постпредстве не уточнили.

О девятом пакете антироссийских санкций Евросоюз объявил 16 декабря. В его рамках был запрещен экспорт товаров и технологий двойного назначения; связанных с авиацией и космической отраслью и тех, что могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны.

Под новые ограничения попали 168 компаний, три банка, три вице-премьера и девять министров, депутаты Государственной Думы и сенаторы, семь губернаторов и другие лица. Телеканалам НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первому» приостановили действие лицензий на вещание.

Говоря об ограничениях против российских СМИ, в постпредстве заявили, что тем самым ЕС нарушает права своих граждан «на доступ к информации» и свободу слова, а также лишает их возможности ознакомиться с иной точкой зрения на события.