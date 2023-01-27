ЕС продлил санкции против России из-за военной операции на Украине

Совет ЕС на полгода продлил санкции против России из-за военной операции на Украине

Брюссель формально продлил срок действия секторальных санкций, введенных еще в 2014-м и усиленных после начала спецоперации. Срок действия продлен до 31 июля

Зал заседаний совета ЕС (Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters)

Совет ЕС на полгода, до 31 июля, продлил санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении на сайте Европейского совета. Секторальные санкции, которые ЕС впервые ввел после присоединения Крыма, были значительно расширены после февраля 2022 года.

Сейчас они распространяются на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, санкции запрещают импорт или транспортировку морским путем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Также ограничения предусматривают отключение от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT ряда российских банков и приостановку вещания нескольких российских СМИ.

Кроме того, ЕС ограничил экономические отношения с незаконно аннексированными Крымом и г. Севастополем, с ДНР и ЛНР, которые в сообщении называются Донецкой и Луганской областями, а также ввел индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц.

С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел девять пакетов санкций против России. Целью санкционного давления Брюссель называет попытку ослабить «способность российского правительства финансировать агрессию против Украины».

Постпредство России при ЕС называло новый пакет санкций нелегитимным, подчеркнув, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, а введенные ограничения противоречат системе международных финансовых и торговых отношений. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что новый пакет санкций вызовет социально-экономические проблемы в самом Евросоюзе.