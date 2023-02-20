Rai News узнал о планах премьера Италии встретиться с Зеленским в Киеве
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вскоре посетит Киев и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает телеканал RaiNews24 со ссылкой на дипломатические источники.
«Мы получили пакет помощи, а это значит, что поддержка премьер-министра Джорджи Мелони не изменилась. Действительно, я благодарю ее и жду ее, я знаю, что она приедет», — говорил Зеленский в интервью Tg1.
Ожидается, что перед визитом в Киев Мелони приедет в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
О скором визите Мелони в Киев сообщали Il Fatto Quotidiano и Reuters. Первое издание называло датой поездки вторник, второе — понедельник, 20 февраля. Официального подтверждения пока нет.
20 февраля La Repubblica написала, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов-истребители Tornado и штурмовики AMX. Как отмечает газета, отправка самолетов состоится только при условии, что Рим не будет первым, кто отправит их Киеву.
Германия и США, которые раньше других западных стран согласились передать Украине танки, отказываются поставлять истребители. Франция, Великобритания и Финляндия, напротив, допускали поставку боевых самолетов. При этом глава британского Минобороны Бен Уоллес заявлял, что пройдет еще много времени, прежде чем кто-нибудь передаст Украине истребители. По его словам, быстрых поставок самолетов не будет ни на этом этапе конфликта, ни через полгода.
Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину и обсуждение будущей военной помощи. По мнению Кремля, от этого напряженность конфликта только возрастает.