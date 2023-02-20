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La Repubblica узнала о планах Италии передать Украине истребители

La Repubblica: Италия может направить Украине до пяти боевых самолетов
Самолеты Tornado GR4
Самолеты Tornado GR4 (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Италия может поставить Украине пять истребителей Tornado и штурмовики Amx, сообщает La Repubblica.

Газета отмечает, что отправка самолетов состоится только при условии, что Италия не будет первой страной, которая отправит их Киеву.

19 февраля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пройдет еще много времени, прежде чем кто-нибудь поставит Украине истребители, и необходимо быть честными в этом вопросе. По его словам, быстрых поставок самолетов не будет ни на данном этапе конфликта, ни через полгода. Уоллес считает, что боевая авиация не поможет Украине быстро остановить конфликт: страна нуждается сейчас не в истребителях, а в укреплении сухопутных войск. «В этом ужасном конфликте нет волшебной палочки», — подчеркнул министр.

Германия и США отказываются передавать Киеву боевые самолеты. При этом в Белом доме заявляли, что будут приветствовать передачу истребителей Украине другими странами. По данным The New York Times, в администрации президента США не исключают передачу Киеву F-16 через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды. 10 февраля власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16.

Российские власти осуждают поставки Киеву военной помощи и считают, что это лишь затягивает конфликт.

Теги
Италия Украина истребители
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