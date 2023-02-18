Кадыров исключил смену командующих округов по своему «личному хотенью»

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров исключил связь между его заявлениями и сменой командующих четырех военных округов. Назначить их может только верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин, написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. <...> Это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — написал Кадыров. Чеченские офицеры одобряют любое назначение, которое согласовал Путин, добавил глава республики.

Офицеры республики, по словам Кадырова, поддерживают с Минобороны «прекрасные слаженные отношения», и разногласий между ними нет. Он подчеркнул, что может иметь свое, альтернативное мнение о событиях, так как имеет доступ к секретным сведениям о возможностях и потенциале российской армии, а также ходе спецоперации.

«Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них», — отметил глава Чечни.

Накануне российское Минобороны сообщило о смене командующих четырех военных округов. Они сменились в Восточном и Западном, а также в Центральном и Южном военных округах. Должности заняли генерал-лейтенанты Рустам Мурадов, Евгений Никифоров и Андрей Мордвичев, а также генерал-полковник Сергей Кузовлев. Первым двоим Путин позднее присвоил звание генерал-полковника.

Кадыров ранее раскритиковал Генштаб и экс-командующего Центральным военным округом Александра Лапина. Его слова прозвучали после того, как Минобороны объявило об отводе войск из Лимана в ДНР. В ведомстве пояснили, что решили отвести войска «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

Кадыров в ответ заявил, что отвод войск связан с «армейским непотизмом», и раскритиковал действия Лапина, который руководил обороной участка. Он обвинил Лапина в том, что тот не обеспечил бойцов необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.

Позднее, в конце октября, Кадыров вновь раскритиковал Лапина и заявил, что генерал виноват в прорыве украинских сил около населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

В Кремле в ответ на слова Кадырова призвали воздерживаться от проявления эмоций. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что главы регионов могут выражать свое мнение.