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Кремль ответил на слова Кадырова о ядерном оружии и критику Генштаба

Даже в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок, заявил Песков. Накануне Кадыров после отвода войск из Лимана раскритиковал работу Генштаба и заявил о необходимости применить «маломощное ядерное оружие»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Главы регионов имеют право выражать свое мнение, однако даже в тяжелые моменты в оценках необходимо исключать эмоции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот накануне заявил, что не знает «что докладывает Минобороны Верховному главнокомандующему» и что нужно «принимать более кардинальные меры, вплоть до использования маломощного ядерного вооружения».

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [кампании]. И продолжает вносить», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Другое дело, отметил он, что «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

С критикой работы Генштаба Кадыров выступил после того, как Минобороны России сообщило об отводе войск из Лимана (Красный Лиман; находится в Краматорском районе Донецкой области). В ведомстве пояснили, что войска отводятся из-за угрозы окружения «на более выгодные рубежи».

Кадыров заявил, что отвод войск связан с «армейским непотизмом», и резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной участка. По словам главы Чечни, Лапин не обеспечил бойцов необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. О возможных рисках, как говорит Кадыров, он предупредил главу Генштаба Валерия Герасимова, но тот заверил, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление». «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе», — заявил глава Чечни.

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Как считает Кадыров, в ходе спецоперации нужно принять «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения». «Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории», — подчеркнул он.

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