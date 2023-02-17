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В Минобороны сообщили о смене командующих трех военных округов

В России сменились командующие в Центральном, Западном и Восточном военных округах
Ранее о назначении новых командующих в Центральном, Западном и Восточном округах писал РБК. Заявление Минобороны стало первым официальным объявлением об этих кадровых перестановках

В России сменились командующие в трех военных округах, следует из данных на сайте Минобороны.

Командующим войсками Центрального округа стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующим войсками Западного округа — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командующим войсками Восточного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

О том, что Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом стало известно 17 февраля, соответствующая запись появилась в базе СПАРК и в ЕГРЮЛ, обратил внимание РБК.

О назначении Никифорова командующим ЦВО 23 января сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил другой источник, близкий к Минобороны. Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа (ВВО), до этого — заместителем командующего войсками ЗВО.

Генерал-лейтенант Мурадов, которого Минобороны в июле 2022 года назвало командующим российской группировкой войск «Восток» на Украине, был назначен командующим ВВО, как говорится в заявлении оборонного ведомства, с августа 2022 года. 7 октября, согласно данным ЕГРЮЛ и СПАРК, Мурадов вступил в должность руководителя объединенного стратегического командования войсками Восточного военного округа. Источник РБК, знакомый с кадровыми решениями, тогда же подтвердил перестановки.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Минобороны Восточный военный округ Западный военный округ Центральный военный округ командующий Вооруженные силы
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