Путин присвоил звания генерал-полковника новым командующим двумя округами

Речь идет о новых командующих Западным и Восточным военными округами Евгении Никифорове и Рустаме Мурадове. Об их назначении командующими округов Минобороны сообщило ранее 17 февраля

Рустам Мурадов (Фото: Минобороны РФ)

Президент Владимир Путин присвоил новым командующим Восточным и Западным военными округами генерал-лейтенантам Рустаму Мурадову и Евгению Никифорову звания генерал-полковника. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также звание генерал-полковника было присвоено начальнику Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Александру Романчуку и первому замначальника Военной академии Генштаба ВС Олегу Макаревичу.

Высшее воинское звание в российской армии — маршал, однако в настоящее время действующих маршалов в России нет. За ним следуют генерал армии, генерал-полковник, генерал-лейтенант и генерал-майор.

Ранее 17 февраля Минобороны сообщило о смене командующих четырех военных округов. Помимо Восточного и Западного сменились главы Центрального и Южного военных округов — ими стали генерал-полковник Сергей Кузовлев и генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Мордвичеву 47 лет, ранее он командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь, где был ранен. В конце марта «Первый канал» опубликовал опровержения фейка о гибели Мордвичева — на показанном видео тот стоял рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

О назначении Никифорова командующим ЗВО 23 января сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил другой источник, близкий к Минобороны. Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

На посту командующего войсками округа Никифоров сменил Кузовлева, который возглавил Южный военный округ. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии.

Мурадов, которого Минобороны в июле 2022 года назвало командующим российской группировкой войск «Восток» на Украине, ранее руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа. Во время операции в Сирии занимал должность военного советника. С ноября 2020 года по май 2021-го командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Сейчас в России четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный. В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости создания в России двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. «Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — указывал Шойгу.