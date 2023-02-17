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Генерал Мордвичев официально сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Генерал Андрей Мордвичев официально сменил Александра Лапина на посту командующего ЦВО
Новый командующий ЦВО весной 2022 года командовал армейскими подразделениями при штурме Мариуполя. Кадыров называл его «самым лучшим командующим»
Андрей Мордвичев
Андрей Мордвичев (Фото: ИА SakhalinMedia)

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом, соответствующая запись появилась в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ.

О назначении Мордвичева сообщал в середине января депутат Госдумы Дмитрий Саблин. «Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами», — написал Саблин на своем сайте 15 января.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

47-летний генерал Мордвичев ранее командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. В конце марта «Первый канал» опубликовал опровержения фейка о гибели Мордвичева — на показанном видео тот стоял рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Ахмат — реальная сила!» — сказал Мордвичев на видео, после чего они обнимаются, и Кадыров отвечает: «Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий!»

8 апреля Рамзан Кадыров публиковал видео с генералом и бойцами чеченских подразделений, собравшимися на оперативное совещание по «завершающей фазе спецоперации в Мариуполе», речь шла в том числе и о штурме «Азовстали». С участниками совещания Кадыров пообщался по видеосвязи.

Генерал Мордвичев официально сменил Лапина на посту командующего ЦВО
Video

Генерал Лапин до конца октября прошлого года занимал пост командующего округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В начале января, как сообщали источники РБК, 59-летний генерал Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

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В октябре Лапина раскритиковал Рамзан Кадыров, назвавший его «бездарем». Он обвинил его в кризисе на лиманском направлении. По словам Кадырова, он предупреждал об опасности начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина». «Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

27 октября Кадыров вновь раскритиковал Лапина и заявил, что генерал виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

29 октября РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе генерала с должности командующего группировкой «Центр».

В Кремле, комментируя критику Лапина, призвали обходиться без «эмоций». «Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок», — говорил Дмитрий Песков.

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Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Екатерина Костина
Минобороны Александр Лапин отставки и назначения Армия Андрей Мордвичев Мариуполь Рамзан Кадыров
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