Генерал Мордвичев официально сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Новый командующий ЦВО весной 2022 года командовал армейскими подразделениями при штурме Мариуполя. Кадыров называл его «самым лучшим командующим»

Андрей Мордвичев (Фото: ИА SakhalinMedia)

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом, соответствующая запись появилась в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ.

О назначении Мордвичева сообщал в середине января депутат Госдумы Дмитрий Саблин. «Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами», — написал Саблин на своем сайте 15 января.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

47-летний генерал Мордвичев ранее командовал 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь. В конце марта «Первый канал» опубликовал опровержения фейка о гибели Мордвичева — на показанном видео тот стоял рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Ахмат — реальная сила!» — сказал Мордвичев на видео, после чего они обнимаются, и Кадыров отвечает: «Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий!»

8 апреля Рамзан Кадыров публиковал видео с генералом и бойцами чеченских подразделений, собравшимися на оперативное совещание по «завершающей фазе спецоперации в Мариуполе», речь шла в том числе и о штурме «Азовстали». С участниками совещания Кадыров пообщался по видеосвязи.

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Генерал Лапин до конца октября прошлого года занимал пост командующего округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В начале января, как сообщали источники РБК, 59-летний генерал Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

В октябре Лапина раскритиковал Рамзан Кадыров, назвавший его «бездарем». Он обвинил его в кризисе на лиманском направлении. По словам Кадырова, он предупреждал об опасности начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина». «Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

27 октября Кадыров вновь раскритиковал Лапина и заявил, что генерал виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

29 октября РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе генерала с должности командующего группировкой «Центр».

В Кремле, комментируя критику Лапина, призвали обходиться без «эмоций». «Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок», — говорил Дмитрий Песков.