Кадыров связал отвод войск из Лимана с «армейским непотизмом»
Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной участка в районе Красного Лимана (Донецкая область, ее территорию Россия признала принадлежащей ДНР), из которого отошли союзные войска. По его мнению, к сдаче Лимана привел «армейский непотизм».
Как сообщило в субботу Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Комментируя эту информацию, Кадыров заявил, что обороной руководил Лапин.
«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — написал Кадыров. По его словам, он сообщил о возможной опасности главе Генштаба Валерию Герасимову, однако тот заверил главу Чечни, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».
«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявил Кадыров.
О взятии Красного Лимана Минобороны сообщило в конце мая. Однако в сентябре там возобновились бои после того, как ВСУ перешли в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин несколько раз называл краснолиманское направление самым сложным участком фронта.
Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек.
В пятницу он сообщил, что город оказался в полукольце. Вечером того же дня Пушилин рассказал, что ситуация в этом районе остается тяжелая, а российские военные и подразделения ДНР «держатся из последних сил». «Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник принимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — пояснял глава ДНР.