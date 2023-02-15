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«Страна» узнала о применении Киевом воздушных шаров для дезориентации ПВО

«Страна» узнала о применении Украиной воздушных шаров для дезориентации ПВО России
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Украина в прошлом году применяла воздушные шары для дезориентации систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории России, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в украинских Вооруженных силах.

Собеседник издания заявил, что украинская сторона запускала «обычный гелевый шар, обмотанный фольгой или с обмотанным фольгой подвесом, который летит со скоростью ветра». Он пояснил, что радары ПВО принимают аэростат за металлический объект и реагируют на него.

Источник издания напомнил, что в начале января недалеко от населенного пункта Султан-Салы близ Ростова-на-Дону система ПВО среагировала на неопознанный объект в воздухе. Ростовский губернатор назвал его «малоразмерным объектом в форме шара, который свободно летел по ветру». По словам собеседника «Страны», это был шар, запущенный из восточной части Украины.

Утром 15 февраля «Страна.ua» и УНИАН сообщили, что неизвестный летающий объект, похожий на шар, заметили в небе над Киевом. До этого командование Воздушных сил ВСУ заявило о появлении в небе над Днепропетровской областью вечером 12 февраля нескольких воздушных шаров с угловыми отражателями, писала «Страна». Спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснял, что шары не представляют никакой угрозы. По его словам, они рассчитаны на то, чтобы «сбить с толку или разоружить украинскую ПВО».

За последние дни о неопознанных летающих объектах неоднократно сообщали в США. Американские военные сбили три неопознанных аэростата: над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины, над Аляской и озером Гурон. Один объект уничтожили Вооруженные силы Канады.

Теги
Украина Россия Воздушный шар ПВО Военная операция на Украине
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