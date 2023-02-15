В Киеве сообщили о работе ПВО по «неопознанным объектам»

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После объявления воздушной тревоги в Киеве сработали системы ПВО, сообщает украинское издание «Страна».

По информации издания, «в небе над столицей и Киевской областью сегодня работало ПВО по «неопознанным летающим объектам». Официального подтверждения этой информации не было.

Накануне жители столицы Украины сообщили, что видели в небе над городом «непонятные» объекты.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что неопознанные летающие объекты — это воздушные шары с отражателями.

Они не представляют никакой угрозы, рассчитаны на то, чтобы «сбить с толку или разоружить украинскую ПВО».

«Это не зонд, это не аэростат, это просто шар, который кусок металла несет. Воздушные силы сканируют небо 24\7, еще за пределами границы Украины. И тут уже идет мастерство, чтобы отличить шар от БПЛА, БПЛА от самолета и т.д. Понятно, что по воздушным шарах работать мощными средствами никто не будет», — сказал он.

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