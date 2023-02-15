«Страна» и УНИАН сообщили о неизвестном объекте в небе над Киевом
В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект, похожий на шар, сообщили украинское издание «Страна.ua» и УНИАН в своих телеграм-каналах.
Они публикуют видео, которое выложили очевидцы событий в местных каналах.
До этого командование Воздушных сил ВСУ заявило о появлении в небе над Днепропетровской областью вечером 12 февраля нескольких воздушных шаров с угловыми отражателями, писала «Страна».
После обнаружения в начале февраля китайского аэростата в небе над США возросло количество сообщений о подобных инцидентах. Так, американские военные сбили еще два неопознанных летающих объекта над Аляской и озером Гурон неподалеку от границы с Канадой. Канадские военные также сбили один неизвестный объект. Все три пока неидентифицированы, их происхождение тоже неизвестно.
14 февраля Молдавия на несколько часов закрывала воздушное пространство «в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации». Как сообщило Moldova Libera, в Кишиневе был замечен дрон. Источники Ziarul de Gardă говорили, что об обнаружении объекта, похожего на беспилотник, властям Молдавии сообщили власти Румынии. Дрон принадлежал другому государству, уточняло издание.