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Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по «объекту в форме шара»

Губернатор Ростовской области: российские ПВО сбили «малоразмерный объект в форме шара»
Накануне российские телеграм-каналы сообщали о работе систем ПВО близ Ростова-на-Дону. Губернатор уточнил, что ПВО работали по «малоразмерному объекту в форме шара», обнаруженному недалеко от села Султан-Салы
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вечером 3 января недалеко от населенного пункта Султан-Салы в Мясниковском районе Ростовской области на высоте 2,5 км был обнаружен «малоразмерный объект в форме шара», его решили ликвидировать. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан-Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — написал глава региона.

Накануне вечером о работе систем противовоздушной обороны близ Ростова-на-Дону сообщали различные телеграм-каналы. В частности, канал журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись с летящим в небе сияющим объектом, который затем взрывается. Очевидцы из расположенных к северу от Ростова-на-Дону городов Красный Крым и Чалтырь рассказали каналу, что взрыв был «очень сильным», системы ПВО работали над домами. «За все это время впервые так грохнуло сильно», — добавили очевидцы.

Голубев после информации о работе ПВО призвал жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».

Ростовская область — один из российских регионов, который после начала российской спецоперации на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

19 октября президент Владимир Путин ввел на территории восьми российских регионов, в том числе в Ростовской области, режим среднего уровня реагирования. Согласно указу президента, власти этих регионов могут в том числе усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы транспорта, въезда на территорию региона и выезда из него, а также ограничивать свободу передвижения внутри региона.

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21 декабря власти Ростовской области также запретили запускать беспилотники в регионе. Аналогичный запрет действует в десяти российских регионах, в том числе в Пермском крае, Татарстане, Краснодарском крае и Крыму.

Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по «объекту в форме шара»
Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по «объекту в форме шара»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Василий Голубев Ростов ПВО Военная операция на Украине
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