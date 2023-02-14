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Bloomberg назвал цену ракет, которыми США сбивают воздушные шары

Bloomberg: каждая ракета, которыми США сбивают воздушные шары, стоит $439 тыс.
Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson / U.S. Navy / Getty Images

Одна ракета AIM-9X Sidewinder, которой военные США сбивали неопознанные летающие объекты над территорией страны, в том числе китайский воздушный шар, стоит $439 тыс., пишет Bloomberg.

Эту управляемую ракету класса «воздух — воздух» с инфракрасной головкой самонаведения производит General Electric. Помимо США, корпорация поставляет Sidewinder 31 стране, включая Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию. Ракета широко используется в ряде современных боевых самолетов, включая F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.

По словам директора Центра инициатив в области национальной безопасности Университета Колорадо Иэна Бойда, для уничтожения неопознанных летающих объектов США используют именно Sidewinder, поскольку эта ракета позволяет минимизировать риск для пилота истребителя, позволяя ему оставаться на большом расстоянии от цели.

Как отметил отставной полковник ВВС США Майкл Пьетруча, в отличие от, например, ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, Sidewinder с меньшей вероятностью полностью уничтожит летающий объект, который военные хотят лишь сбить, а затем изучить. По его словам, наличие боеголовки, которая наводится на тепло, излучаемое целью, обеспечивает более точное попадание по объекту в любое время суток.

США не раскрывают количество Sidewinder в своем арсенале, но известно, что в 2021-м году военно-воздушные силы страны получили 10 тыс. таких ракет. Как пишет Bloomberg, в 2023 году Министерство обороны планирует закупить 225 AIM-9X общей стоимостью в $111,9 млн.

В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном в паре десятков километров от побережья Южной Каролины воздушный шар, который в Пентагоне сочли китайским разведывательным аэростатом. После появления первого шара были сбиты еще три объекта — два в США (над Аляской и озером Гурон) и один в Канаде.

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Кому принадлежали три последних аппарата, не уточняется. Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк подчеркнул, что военные пока не определили, как работают эти устройства, откуда и куда летят. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — подчеркнул он.

Bloomberg назвал цену ракет, которыми США сбивают воздушные шары
Bloomberg назвал цену ракет, которыми США сбивают воздушные шары

Теги
США Китай ракеты воздушный шар
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