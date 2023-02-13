Белгородский губернатор сообщил о повреждении школы при обстреле

Село Красное в Шебекинском городском округе попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, но есть разрушения на территории школы: «сильно посечен фасад и выбиты окна».

Школы в приграничных районах области находятся на дистанционном обучении.

Гладков сообщал об обстреле села Красное 4 февраля. Тогда пострадавших не было, повреждения получил частный дом.

Власти Белгородской области с начала военной операции на Украине регулярно сообщают об обстрелах и работе ПВО. В регионе с апреля 2022 года каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а с 4 февраля он стал бессрочным. Также в области действует средний уровень реагирования.

Школы в некоторых районах Белгородской области перешли на дистанционный формат еще с 1 сентября 2022 года. Сначала речь шла о школах в девяти районах и городских округах, но после начала учебного года их число стало увеличиваться. В октябре на удаленное обучение начали переводить колледжи и вузы. В декабре дистанционное обучение в школах приграничных регионов продлили до марта текущего года.