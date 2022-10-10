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Школы и вузы в Белгороде и приграничных районах отправят на удаленку

Губернатор Гладков: школы и вузы в Белгороде и приграничных районах отправят на удаленку
Учащихся из Белгорода, а также из десяти районов и городских округов на две недели переведут на дистанционное обучение в целях безопасности. Приграничные районы Белгородской области подвергаются обстрелам с начала спецоперации

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В некоторых районах Белгородской области и областном центре школы и вузы переведут на удаленное обучение на две недели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения», — сообщил губернатор. Он добавил, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Гладков отметил, что такое решение принято для того, чтобы дети находились в безопасных условиях.

Упомянутые Гладковым районы находятся на границе с Украиной, всего в области 21 район.

Ранее 10 октября украинские силы обстреляли хутор Масычево (Грайворонский городской округ), а также город Шебекино и село Конопляновка. В субботу, 8 октября, Шебекино тоже было под обстрелом, в тот день также обстреляли села Бирюч и Тишанка.

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7 октября Гладков продлил желтый уровень террористической опасности в регионе на две недели, до 22 октября. До этой же даты продлен запрет на запуск петард, фейерверков, салютов.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
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