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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В школах Белгородской области продлят дистанционное обучение

Гладков объявил о продлении дистанционного обучения в школах Белгородской области

Власти Белгородской области решили продлить дистанционное обучение в школах, расположенных в приграничных районах, до марта 2023 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Вместе с руководителями силовых структур, расположенных на территории Белгородской области, обсудили текущую обстановку и приняли решение продлить дистанционное обучение в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года», — написал Гладков.

Работа детских садов будет организована в режиме дежурных групп, отметил он.

Также глава региона добавил, что написание итогового сочинения для учеников 11-х классов из школ в приграничных районах, которое должно было пройти в декабре, будет перенесено на январь. «Почему? Для того чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений. В общей сложности это более 3 тыс. человек», — объяснил Гладков.

Школы в некоторых районах Белгородской области перешли на дистанционный формат еще с 1 сентября. Сначала речь шла о школах в девяти районах и городских округах, но после начала учебного года их число стало увеличиваться. В октябре на удаленное обучение начали переводить колледжи и вузы.

Это связано с обстрелами Белгородской области, которая граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. 30 ноября украинские войска обстреляли поселок Красное, никто не пострадал, были повреждены окна и крыши у трех домов, сообщал Гладков.

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков школы дистанционное обучение
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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