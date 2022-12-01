В школах Белгородской области продлят дистанционное обучение

Власти Белгородской области решили продлить дистанционное обучение в школах, расположенных в приграничных районах, до марта 2023 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Вместе с руководителями силовых структур, расположенных на территории Белгородской области, обсудили текущую обстановку и приняли решение продлить дистанционное обучение в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года», — написал Гладков.

Работа детских садов будет организована в режиме дежурных групп, отметил он.

Также глава региона добавил, что написание итогового сочинения для учеников 11-х классов из школ в приграничных районах, которое должно было пройти в декабре, будет перенесено на январь. «Почему? Для того чтобы детей организованно перевезти в безопасные места написания сочинений. В общей сложности это более 3 тыс. человек», — объяснил Гладков.

Школы в некоторых районах Белгородской области перешли на дистанционный формат еще с 1 сентября. Сначала речь шла о школах в девяти районах и городских округах, но после начала учебного года их число стало увеличиваться. В октябре на удаленное обучение начали переводить колледжи и вузы.

Это связано с обстрелами Белгородской области, которая граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. 30 ноября украинские войска обстреляли поселок Красное, никто не пострадал, были повреждены окна и крыши у трех домов, сообщал Гладков.

В регионе также продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 6 декабря.