Гладков сообщил об обстреле села Красное в Белгородской области

Село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Самое главное — пострадавших нет», — рассказал губернатор.

В результате обстрела поврежден частный дом. Еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы.

4 февраля Гладков ввел в регионе бессрочный режим желтой террористической опасности. Об этом решении Гладков объявил после того, как в ночь на субботу украинские военные обстреляли Борисовский район (граничит с Харьковской областью Украины). По словам главы региона, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Губернатор сообщил, что возникший пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, никто не пострадал.