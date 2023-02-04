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Гладков сообщил об обстреле села Красное в Белгородской области

В Белгородской области обстреляли село Красное Шебекинского городского округа

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Самое главное — пострадавших нет», — рассказал губернатор.

В результате обстрела поврежден частный дом. Еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы.

4 февраля Гладков ввел в регионе бессрочный режим желтой террористической опасности. Об этом решении Гладков объявил после того, как в ночь на субботу украинские военные обстреляли Борисовский район (граничит с Харьковской областью Украины). По словам главы региона, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Губернатор сообщил, что возникший пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, никто не пострадал.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
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