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Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: город Шебекино попал под обстрел второй раз за сутки

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Город Шебекино Белгородской области второй раз за сутки попал под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, город обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки.

Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась. Оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела. По словам Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

О еще одном обстреле Шебекино губернатор сообщал за час до этого. В результате повреждения получили корпус промышленного предприятия, три машины и остановка общественного транспорта. Пострадали три человека, состояние раненых оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Город Шебекино расположен на юге Белгородской области, в 20 км от ее столицы и в 5 км от границы России с Украиной. Является административным центром Шебекинского района Белгородской области. Население города на 2021 год составляло почти 40 тыс. человек, площадь города — 41 кв. км.

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С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты Белгородской области, в том числе, регулярно подвергаются обстрелам. Днем под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа, повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов местного предприятия. Утром губернатор сообщал об атаке беспилотников на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. В результате атак никто не пострадал.

Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино
Белгородский губернатор сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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В Белгородской области три человека пострадали при обстреле Шебекино
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром
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В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект
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