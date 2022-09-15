В Белгородской области увеличили число школ на удаленке

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Валуйском и Шебекинском городских округах Белгородской области решили увеличить приграничную зону, где школы работают в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Теперь в Валуйском округе на удаленку отправят учреждения, расположенные на расстоянии менее 15 км от границы, а в Шебекинском — менее 10 км, за исключением города Шебекино.

«В детских садах будут работать только дежурные группы», — добавил белгородский губернатор.

Валуйский и Шебекинский городские округа граничат с Харьковской областью Украины.

В сентябре власти подконтрольных российским силам территорий Харьковской области сообщили о постоянных обстрелах и начали эвакуировать оттуда жителей. 8 сентября они заявили, что украинские войска пытались окружить Балаклею, но были отброшены, и город остался под контролем России.

10 сентября Минобороны объявило о переброске войск, дислоцированных у Изюма и Балаклеи, на территорию Донецкой народной республики (ДНР), чтобы «достичь заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». В сводках ведомство сообщало, что Украина теряет живую силу и технику в попытках вести контрнаступление, в том числе на харьковском направлении.