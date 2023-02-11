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«РИА Новости» сообщило об авиации США над Nord Stream перед взрывами

«РИА Новости»: в июне самолеты НАТО кружили над местами взрывов на «Северном потоке»

Самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, за три месяца до взрывов на трубопроводах «Северный поток», во время учений Baltops-22 регулярно кружили над трубопроводом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный анализ треков в архиве Flightradar24.

С 8 по 16 июня над местами будущих взрывов летали самолеты P-3 Orion и P-8 Poseidon, уточнили в агентстве. При этом они снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий не была записана в треках Flightradar24, утверждают в «РИА Новости».

В частности, 8 июня над «Северными потоками» летал американский противолодочный самолет Poseidon, затем его сменил немецкий разведчик P-3 Orion. С 11 по 15 июня самолеты США регулярно кружили над местами будущих взрывов, 16 июня в этом районе снова появился немецкий P-3 Orion.

Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» получили повреждения, произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии 1970 года и премии Джорджа Оруэлла, опубликовал в своем блоге статью, где со ссылкой на анонимный источник утверждал, что подрыв трубопровода организовали американские водолазы при содействии норвежских спецслужб. По данным источника журналиста, водолазы ВМС США заложили взрывные устройства под прикрытием учений Baltops 2022 в июне, а осенью бомбы были дистанционно активированы с помощью сигнала с радиобуя, сброшенного с норвежского самолета.

В Пентагоне, Белом доме и ЦРУ назвали данные журналиста ложью. В ООН и ФРГ также сказали, что у них нет данных о причастности США ко взрывам на газопроводах. В российском МИДе же заявили, что данные расследования подтвердили выводы Москвы о возможной причастности США к подрыву газопроводов. «У нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — отметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Северный поток Nord Stream взрыв диверсии
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