МИД Китая призвал США к ответу после расследования по «Северным потокам»

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Если расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах системы «Северный поток» подтвердится, то Вашингтон следует привлечь к ответственности, заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает Yicai.

Она назвала поведение США неприемлемым и сочла, что они должны отчитаться перед всем миром.

По словам Нин, взрывы на «Северных потоках» оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.

Сеймур Херш — американский журналист, известный своими материалами о секретных операциях ЦРУ и Пентагона, лауреат Пулитцеровской премии 1970 года. 8 февраля он опубликовал в своем блоге расследование о диверсиях на «Северных потоках».

В нем, ссылаясь на анонимный источник, журналист утверждал, что водолазы ВМС США заложили дистанционно активируемые устройства под прикрытием учений BALTOPS 22, через три месяца взрывные устройства были приведены в действие. Для этого использовался сигнал, поданный с помощью радиобуя, сброшенного с норвежского самолета, написал Херш.

В Пентагоне, Белом доме и ЦРУ назвали данные журналиста ложью. В российском МИДе же заявили, что данные расследования подтвердили выводы Москвы о возможной причастности США к подрыву газопроводов.