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МИД Палестины назвал последствия вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Глава МИД Палестины аль-Малики назвал последствия вмешательства НАТО в конфликт на Украине

В случае вмешательства НАТО в конфликт на Украине область конфронтации расширится на другие территории, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью «РИА Новости».

«Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая то, как они себя ведут, поставляя вооружение. И я считаю, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины, а может расшириться на другие места», — сказал аль-Малики.

Он напомнил, что некоторые страны НАТО заявляли о нежелании вовлекаться в происходящее на Украине.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас», — считает аль-Малики.

В Евросоюзе и НАТО неоднократно говорили, что оказание Украине военной поддержки не делает их стороной конфликта. Так, пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр подчеркивала, что «поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено ст. 51 Устава ООН: не является совместным участием в военных действиях».

Германия, которая первой из западных стран согласилась поставить Киеву танки, «ни при каких обстоятельствах» не намерена отправлять на Украину войска или боевые самолеты, заявлял канцлер Олаф Шольц. «Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем», — говорил он, отметив, что такой же позиции придерживается президент США Джо Байден.

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В Москве неоднократно отмечали, что Запад по меньшей мере косвенно участвует в боевых действиях на Украине, поскольку направляет ей оружие. Например, постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что украинский конфликт является «прокси-войной коллективного Запада с Россией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь «добавит» Украине «проблем», но «ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».

Теги
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