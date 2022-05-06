Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России

Происходящее вокруг Украины является прокси-войной коллективного Запада с Россией. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — сказал Небензя.

По словам дипломата, против России ведется война в экономической области, которой Западные страны заранее подготовились.

В начале марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США ведут экономическую войну против России. Представителя Кремля попросили объяснить, что следует сделать, чтобы не проиграть в подобном противостоянии. «Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сказал Песков.

ЕС, CША и другие страны начали вводить новые санкции против России в конце февраля в ответ на российскую спецоперацию на Украине. К настоящему времени под санкциями США, ЕС, Британии, Канады, Австралии и других стран находится значительное количество российских компаний и крупных бизнесменов, банки, в том числе ВТБ и «Сбер», а также политики, чиновники, члены их семей и представители российского руководства, в том числе президент страны Владимир Путин.

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Ряд стран, в том числе США и ЕС, заявили, что намерены наращивать санкционное давление, Британия также регулярно пополняет санкционные списки. Российским самолетам запретили летать в ЕС, США и Британию, в Россию запрещен экспорт высокотехнологичных и люксовых товаров.