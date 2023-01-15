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Вице-премьер Грузии исключила вовлечение страны в конфликт на Украине

Вице-премьер исключила вовлечение Грузии в конфликт на Украине путем поставок оружия
Тея Цулукиани, объясняя отказ Тбилиси от военной помощи Киеву, заявила, что власти не допустят, чтобы страна была вовлечена в вооруженное противостояние
Тея Цулукиани
Тея Цулукиани (Фото: MinistryofCultureSportandYouth / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Грузия не допустит вовлечения себя в военный конфликт, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, объясняя отказ Тбилиси от военной помощи Киеву. Ее слова приводит «Sputnik Грузия».

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для «Европейской правды» писал, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук» и полученные от США Javelin, но тот отказался. Минобороны Грузии в ответ пояснило, что купило системы «Бук» в 2007 году за несколько миллионов долларов.

«Ответ один — грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь», — сказала Цулукиани в эфире «Первого канала».

Грузинская сторона не соглашается поставлять на Украину оружие, не желая становиться стороной конфликта, объясняли в военном ведомстве. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на нежелание Грузии помогать вооружениями заявил, что та даже после десяти с половиной месяцев военных действий не понимает, «на чьей стороне должна быть».

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Теги
Елена Чернышова
Грузия Украина поставки оружия
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