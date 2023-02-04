МИД Франции отверг участие в конфликте с Россией через помощь Украине

Франция направляет оружие Киеву в соответствии со статьей Устава ООН о самообороне государств, указали в МИД страны, чтобы Украина могла восстановить свою территориальную целостность

Здание МИД Франции (Фото: diplomatie.gouv.fr)

Франция, поставляя Украине оружие, не является стороной-участницей конфликта с Россией, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр в интервью RTVI.

«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюют с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях», — сказала представитель ведомства.

В ст. 51 Устава ООН говорится, что документ «ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону», если на члена ООН будет совершено вооруженное нападение, «до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности». О мерах по самообороне члены ООН должны оповещать Совет безопасности.

Лежандр отметила, что нельзя говорить об участии Франции в конфликте, какой бы ни была поставляемая техника. По словам дипломата, военная помощь Украине предоставляется с тем, чтобы страна «смогла вернуть свою территориальную целостность и свой суверенитет», такова позиция и других партнеров Франции.

Лежандр также пояснила, что сейчас разговор между сторонами конфликта «идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло», и когда оно наступит, решат «украинцы». Кроме того, по словам Лежандр, Россия не проявляет желания вести диалог.

Тем не менее, Франция считает важным поддерживать каналы связи с Россией, в том числе поэтому французский лидер Эмманюэль Макрон созванивается с российским коллегой Владимиром Путиным, «в основном по просьбе президента [Украины Владимира] Зеленского», добавила представитель ведомства.

Франция как страна-член Евросоюза ввела санкции против России, к 24 февраля ЕС готовится обнародовать новый, уже десятый по счету пакет ограничений. Также Париж активно поставляет Киеву военную технику. Лежандр указала, что Украина уже получила 18 самоходных артиллерийских установок Cesar и еще 12 поступят в дальнейшем. Кроме того, Франция направит на Украину колесные танки AMX-10 RC, как стало известно в середине января, они будут доставлены на Украину в течение двух месяцев.

Представитель французского МИДа также отметила, что Франция обучит две тыс. украинских солдат на своей территории и в Польше в рамках программы ЕС, по которой всего обучение в Европе пройдут 15 тыс. украинцев.

Россия осуждает поставки Киеву западного оружия. Как указывали в Кремле, такая помощь Украине не помешает России достичь целей спецоперации, но из-за нее «страдания украинского народа будут продолжаться дольше».