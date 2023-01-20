Боррель заявил о нежелании ЕС быть стороной конфликта на Украине

Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Европа не является стороной конфликта на Украине, несмотря на оказание Киеву военной поддержки, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде. Трансляция мероприятия шла на YouTube.

«ЕС не участвует в войне на Украине. Мы не являемся [ее] стороной, мы не хотим быть ею», — сказал он.

Как передает Europa Press, дипломат сказал также, что «сейчас самое время продолжать вооружать Украину».

«Россия — великая страна, великая нация, которая привыкла бороться до конца», — сказал он и напомнил, как Россия противостояла Наполеону и Адольфу Гитлеру. По словам Борреля, у Москвы до сих пор есть «огромные силы и возможности продолжать» боевые действия.

Именно поэтому Западу нельзя прекращать поддерживать Украину, считает Боррель. Он подчеркнул, что после окончания конфликта победа не должна быть за Россией, иначе Украина, по его словам, превратится в марионеточное государство.

«Украину необходимо снабдить необходимым оружием не только для того, чтобы дать отпор, как они это делают, но и для того, чтобы вернуть земли», — добавил Боррель (цитата по The Оbjective). В связи с этим он отметил, что Киеву нужно дать «тяжелое вооружение, боевые танки», о которых он просит.

Боррель также оценил военную помощь ЕС, оказанную Украине, в €10 млрд.

В Москве неоднократно отмечали, что Запад по меньшей мере косвенно участвует в боевых действиях на Украине, поскольку направляет ей оружие. Например, постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что украинский конфликт является «прокси-войной коллективного Запада с Россией».



Комментируя планы Запада передать Украине танки (с таким намерением уже выступили Польша, Великобритания, Франция), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта помощь «добавит» Украине «проблем», но «ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».