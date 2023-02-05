Spiegel узнал о трудностях с отправкой Leopard на Украину

Spiegel узнал о проблемах с отправкой Leopard из-за неопределенности с их количеством

Борис Писториус на танке Leopard 2 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Ни одна страна ЕС не смогла назвать количество немецких танков Leopard, которое готовы отправить на Украину, пишет Der Spiegel, выдержки из статьи приводит Helsingin Sanomat.

По данным Der Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус созвал на прошлой неделе видеоконференцию, на которой ни одна из стран не взяла на себя конкретных обязательств поставить танки. При данных обстоятельствах Киев рискует не получить нужного количества Leopard для вооружения двух своих танковых батальонов. Численность одного батальона составляет 31 боевую машину.

Германия собирается передать Киеву 14 Leopard 2. Кроме того, у нее есть в резерве еще пять танков на случай потери украинской техники. Польша обещала предоставить старые версии Leopard. Нидерланды, публично выражавшие готовность поставить Leopard, не стали принимать на себя каких-либо обязательств. В субботу Португалия объявила, что направит на Украину танки. Однако премьер-министр Антониу Кошта опять же количество не назвал.

Как пишет Spiegel, повлиять на страны пытался и канцлер Олаф Шольц. Он добивался от лидеров трех стран на севере и юге Европы определиться с количеством Leopard, сообщает издание.

ФРГ объявила о передаче Киеву своих Leopard 2 в конце января. По словам Писториуса, Киев должен получить их уже к концу марта.

Первый танк пока отправила только Канада. Всего Оттава пообещала четыре Leopard. Газета El País писала, что Испания собирается поставить на Украину от четырех до шести боевых машин. США обещали направить на Украину свои танки Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC. Париж не исключал также передачу танков Leclerc.

Президент России Владимир Путин заявил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты». Москва не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы «в новую войну» с Россией, но знает, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», предупредил он.