Норвегия решила купить у Германии 54 новейших танка Leopard

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Правительство Норвегии планирует закупить у Германии танки Leopard новой модификации 2A7, сообщил премьер-министр Йонас Стёре, передает NRK.

«Мы находимся в одной из самых напряженных ситуаций в сфере политики безопасности со Второй мировой войны», — заявил глава правительства. Покупка, по его словам, должна усилить безопасность Норвегии.

Осло купит 54 машины и рассмотрит приобретение еще 18, уточняет NRK. Власти выбирали между германскими Leopard и южнокорейскими K2 Black Panther и приняли решение в пользу первых.

Первые танки будут переданы Норвегии в 2026 году, пишет Dagens Næringsliv. Сумма сделки оценивается примерно в 19,7 млрд крон (почти $2 млрд).

Против приобретения танков выступал главнокомандующий вооруженными силами Эйрик Кристофферсен, но решение было принято несмотря на его возражения. Кристофферсен высказывался за покупку дальнобойного высокоточного оружия и вертолетов. После решения правительства он заявил NRK, что удовлетворен им: «Это усиление обороны».

В конце января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам пообещал поставить танки Украине. Он не назвал количество и тип машин, но уточнил, что есть разные варианты, в том числе Leopard более старой модификации 2A4. Германия 25 января пообещала Киеву танки Leopard и разрешила их реэкспорт из других стран.

У Норвегии есть 36 танков Leopard, до восьми из них государство может поставить Украине, указывала Dagens Næringsliv.