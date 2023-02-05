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Шольц рассказал о неоправдавшихся «сценариях ужасов» суровой зимы

Шольц: сценарии «ужасов» о суровой зиме и замерзающими людьми не оправдались

Предсказания о суровой зиме в Германии не сбылись, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью Bild.

«Я помню несколько сценариев «ужасов», которые можно было прочитать: суровая зима с массовыми протестами, холод дома и замерзающие люди в Германии, экономический кризис невообразимых масштабов. Хорошая новость в том, что всего этого не произошло», — сказал Шольц.

Он уточнил, что правительство разработало пакеты поддержки на сумму €300 млрд для граждан и предприятий, чтобы помочь им справиться с высокими ценами на газ и электричество. Шольц добавил, что были построены новые терминалы СПГ на побережьях Северной Германии и заключены новые контракты на поставку газа после того, как Россия их прекратила. «Кризис показал, на что способна Германия», — заключил Шольц.

Россия перестала поставлять газ в ФРГ в сентябре, когда «Газпром» остановил прокачку из-за проблем с турбинами для «Северного потока», а до этого начала сокращать поставки. В Германии это решение назвали политическим.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что в Европе могут замерзнуть целые города во время пиков холодов этой зимой. Он допустил, что европейские страны переживут зиму благодаря имеющимся у них запасам, но отметил, что есть «очень пессимистические» прогнозы».

На данный момент Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию с долей 33%. Осло ожидает, что поставки будут стабильными на протяжении четырех-пяти лет, а затем начнут сокращаться по мере истощения запасов. Также немецкое правительство продлило использование законсервированных угольных электростанций до марта 2024 года — угля должно хватить, чтобы обеспечить энергией около 5 млн домов.

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При этом в январе представители 40% немецких компаний рассказали об ожидании сокращения бизнеса в 2023 году, особенно в строительном секторе. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика ФРГ — крупнейшая в Европе — сократится на 0,3% в следующем году из-за отказа России поставлять газ.

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Олаф Шольц энергетический кризис Германия

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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