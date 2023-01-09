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В 40% немецких компаний заявили об ожидании сокращения бизнеса

Опрос Немецкого экономического института: в 40% компаний ФРГ ожидают сокращения бизнеса
Ожидания сокращения производства особенно распространены среди компаний строительного и промышленного сектора Германии, пострадавших от энергетического кризиса и роста цен на газ
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Четыре из десяти немецких компаний ожидают сокращения бизнеса в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на опрос 2500 компаний, проведенный Немецким экономическим институтом (IW). Около трети немецких компаний ожидают стагнации производства. Роста бизнеса ждут в четверти немецких компаний.

Ожидания сокращения производства особенно распространены в строительном секторе Германии, где более половины компаний, опрошенных IW, ожидают сокращения объемов производства, и только 15% прогнозируют расширение бизнеса, указывает Reuters. В промышленном секторе картина ненамного лучше: спад прогнозируют 39% опрошенных компаний.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Германии — крупнейшая в Европе — сократится на 0,3% в следующем году, в основном из-за сокращения поставок газа из России, которая в прошлом была крупнейшим поставщиком этой страны.

Риск дефицита газа в зимнем сезоне 2022–2023-х годов уже не так актуален, как летом 2022-го, да и цены на энергоносители с тех пор снизились, однако только в течение 2023 года прояснится, насколько обширные запасы газа и других энергоносителей могут быть созданы к следующей зиме и будет ли это приводить к перебоям в энергоснабжении, говорится в исследовании IW, которое цитирует агентство. Также аналитики института указывают на все еще высокие цены на энергоносители и на тот факт, что исключить перебои в их добыче и поставках также нельзя.

Энергетический кризис в Германии усугубило резкое сокращение закупок энергоносителей из России в рамках введенных страной антироссийских санкций. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее говорил, что энергокризис грозит перерасти в экономический, а также в социальный. В то же время канцлер Олаф Шольц отмечал, что период «исключительной» зависимости Германии от российского газа завершился и республика хорошо подготовилась к зиме.

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В начале декабря 2022 года консалтинговая компания McKinsey подсчитала, что из-за скачков цен на газ и сокращения поставок Германия в 2022 году потеряет €100 млрд. По мнению аналитиков компании, цены вернутся «на приемлемый для экономики и граждан уровень» только в 2025 году.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Германия Бизнес цены на газ энергоносители промышленность экономический рост
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