Bloomberg назвал «цену отказа» Германии от российского газа

Bloomberg: после отказа от российского газа ФРГ стала больше зависеть от Норвегии и угля

Спасением для страны стали поставки газа из Норвегии и Нидерландов, СПГ и уголь, сообщает агентство. Сыграла на руку и мягкая погода, что позволило сдержать потребление тепла. Однако страна сталкивается с новой зависимостью

Терминал СПГ в Вильгельмсхафене, Германия (Фото: Michael Sohn / Reuters)

Германия смогла сократить потребление газа на 14% и снизить цены на фоне отказа от российского газа. Ситуации помогла теплая погода. Однако теперь ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ, недостаточными запасами газа в Норвегии и Нидерландах и возвращением к углю, сообщает Bloomberg.

Страна, крупнейшая экономика Европы, не получала газ из России с сентября, когда «Газпром» остановил прокачку из-за проблем с турбинами для «Северного потока», и вряд ли столкнется с его нехваткой в ближайшие месяцы, хотя до начала военных действий на Украине наполовину зависела от российских поставок, отмечает агентство. Спасением для нее стали СПГ, газ из Норвегии и Нидерландов, а также уголь. Сыграла на руку и мягкая погода, что позволило сдержать потребление тепла.

По словам канцлера Олафа Шольца, сейчас цель ФРГ в том, чтобы нарастить мощности, которые позволят ей иметь столько газа, сколько у нее было до февраля прошлого года, без импорта из России. Однако без долгосрочных контрактов на СПГ, указывает Bloomberg, покупатели сталкиваются с жесткой конкуренцией на международных рынках. Европе, возможно, придется бороться с Китаем за поставки. При этом соглашение на 15 лет, которое Германия подписала с Катаром, покрывает лишь около 6% от объемов поставок из России в 2021 году.

Хотя на данный момент Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию с долей 33%, Осло ожидает, что поставки останутся стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, но затем будут сокращаться по мере истощения запасов. Нидерланды к декабрю тоже увеличили поставки втрое. Однако большая часть этого газа была добыта на газовом месторождении Гронинген, которое планируется закрыть к следующему году из-за угрозы землетрясений.

Помимо того, немецкое правительство вынуждено было продлить использование законсервированных угольных электростанций до марта 2024 года. По оценкам Bloomberg, у Германии достаточно угля, чтобы обеспечить энергией около 5 млн домов.