Sankei Shimbun узнала о просьбе США к Токио разместить ракеты из-за Китая

Sankei Shimbun: США попросили Японию разместить ракеты на ее территории для баланса с КНР

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Правительство США обратилось к Токио с просьбой о размещении ракет средней дальности на островах японского архипелага для поддержания баланса сил с Китаем в регионе. Об этом сообщила газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники из числа представителей японского и американского руководства.

Ракеты, по данным издания, хотят разместить на «первой островной цепи» в Тихом океане. Речь идет об островах, которые находятся между ним и омывающими Китай морями. В нее наряду с японским архипелагом входят Курилы, острова Рюкю (Нансэй), Тайвань и другие.

США и Япония обсуждают размещение гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW, которые еще находятся в разработке, а также крылатых ракет наземного базирования Tomahawk, пишет газета.

Переговоры шли со времен, когда Японией руководил экс-премьер Синдзо Абэ, уточняет Sankei Shimbun. По ее информации, они продолжались около трех-четырех лет. Японская сторона согласилась на размещение ракет средней дальности, сообщили газете источники. Одним из потенциальных мест размещения остается остров Кюсю, сказал изданию представитель японского правительства.

Отношения США и Китая обострились в августе 2022 года на фоне визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает остров своей территорией, обвинил США в провокации и нарушении принципа «одного Китая». С тех пор Тайвань неоднократно заявлял о приближении к острову китайской военной техники. Пекин также проводил в этом районе военные учения.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай и Соединенные Штаты смогли «снизить температуру» в двухсторонних отношениях. При этом военные США предупреждали о возможности скорой войны между странами. Об этом, в частности, говорил генерал ВВС США Майк Минихан, писали NBC и The Washington Post.